Cagliari-Inter, Inzaghi ne ritrova uno e subito titolare! La probabile formazione

Alla vigilia del match contro il Cagliari, valido per la diciottesima giornata di Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi si presenta con una formazione che riflette la necessità di far fronte alle assenze ma anche la ritrovata disponibilità di un elemento chiave come Stefan de Vrij. Ecco la probabile formazione dei nerazzurri per l’ultima del 2024.

UN RECUPERO IMPORTANTE – L’Inter torna a giocare dopo le feste natalizie per l’ultima gara ufficiale del 2024, quella in casa del Cagliari. La buona notizia per i nerazzurri è il pieno recupero di Stefan de Vrij. L’olandese, assente nella sfida di Como, ha superato i problemi fisici e sarà regolarmente titolare. Il centrale tornerà a occupare la posizione al centro della difesa, permettendo ad Alessandro Bastoni di spostarsi nuovamente sul lato sinistro, dove può esprimere al meglio le sue qualità di impostazione e copertura. Sulla destra della linea difensiva, spazio ancora una volta a Yann Bisseck. Il giovane tedesco, chiamato a sostituire elementi di maggiore esperienza, ha dimostrato una crescita costante e avrà l’opportunità di confermare il suo valore in una partita delicata.

Inter, resta l’emergenza difensiva! Altri due reparti confermati

LE ULTIME – Le assenze nel reparto arretrato continuano a rappresentare un problema per Simone Inzaghi. Matteo Darmian non è stato convocato per la trasferta in Sardegna, avendo svolto allenamenti differenziati nelle ultime sessioni. Lo stesso vale per Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, entrambi fermi ai box. Per loro, l’obiettivo è il recupero completo in vista della Supercoppa Italiana. In mezzo al campo, spazio ai titolarissimi: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu guideranno le operazioni, con Henrikh Mkhitaryan a completare il trio di centrocampisti centrali. Sugli esterni, Denzel Dumfries e Federico Dimarco garantiranno corsa, cross e copertura sulle fasce. In attacco, Simone Inzaghi si affiderà alla consolidata coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il capitano argentino è a caccia del gol che manca dal 3 novembre, ma la fiducia di tecnico e compagni nei suoi confronti rimane immutata.

La probabile formazione per l’ultima del 2024

Probabile Formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.