Cagliari-Inter, Inzaghi ritrova Bastoni e un altro dal 1′! Un solo ballottaggio

Cagliari-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Unipol Domus (vedi articolo). Inzaghi potrà contare su quasi tutto il gruppo eccetto Vecino che viaggia verso un altro forfait. Bastoni presente dal 1′ mentre in attacco Dzeko va verso la panchina

PENULTIMO APPUNTAMENTO – Cagliari-Inter è la sfida che andrà in scena domani alle ore 20.45 all’Unipol Domus, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, archiviato il trionfo in Coppa Italia, proverà a tenere vivo il sogno scudetto fino all’ultima giornata a prescindere dal risultato di Milan-Atalanta (match in programma sempre domani ma alle ore 18.00).

SCELTE – Rispetto alla sfida di Coppa Italia con la Juventus il tecnico nerazzurro potrà nuovamente contare su Bastoni dal 1′ accanto a Skriniar e de Vrij davanti ad Handanovic. In mezzo il solito trio formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Perisic e Dumfries, in vantaggio su Darmian. L’unico dubbio di Inzaghi è in attacco dove rimangono in ballottaggio Correa e Dzeko per un posto accanto a Lautaro Martinez.