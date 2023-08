Cagliari-Inter, Inzaghi risolve un ballottaggio! La probabile formazione – CdS

Cagliari-Inter oggi alle 20:45 chiude definitivamente la seconda giornata di Serie A, con il tutto esaurito all’Unipol Domus. Simone Inzaghi, senza l’infortunato Francesco Acerbi e il neo-arrivato Alexis Sanchez, sfida la squadra di Claudio Ranieri. Risolto un dubbio a centrocampo: ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Cagliari-Inter ancora senza Francesco Acerbi, l’unico rimasto a Milano oltre ad Alexis Sanchez, l’ultimo ad arrivare dal mercato in ordine cronologico. Simone Inzaghi conferma Stefan de Vrij al centro della difesa, confermando in toto tutto il reparto difensivo. Le indicazioni che arrivano secondo il quotidiano romano, è la conferma, in realtà, di tutto l’undici visto in campo anche contro il Monza alla prima giornata. Un solo ballottaggio riguardava il centrocampo, con la possibilità di vedere Davide Frattesi dal primo minuti. Una “sfida” che in realtà è stata vinta da Henrikh Mkhitaryan, che agirà nel solito ruolo di mezz’ala. Al fianco di Lautaro Martinez, invece, ci sarà ancora Marcus Thuram, con l’obiettivo di affinare l’intesa in attacco e trovare il primo gol in questo campionato, con Marko Arnautovic pronto a subentrare a partita in corso.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport