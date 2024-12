Cagliari-Inter, Inzaghi attende Darmian e punta tutto su Dumfries!

Simone Inzaghi fa ancora a meno del suo jolly Matteo Darmian. In attesa di riavere l’italiano, in Cagliari-Inter l’allenatore fa ancora affidamento a Denzel Dumfries.

ASSENZA – Matteo Darmian rimane ancora fermo ai box per una partita. Come hanno confermato le voci alla vigilia di Cagliari-Inter, il jolly di Simone Inzaghi non prenderà parte alla trasferta. Il calciatore italiano, infatti, non è partito col resto della squadra, perché non ancora completamente recuperato dalla botta ricevuta in Coppa Italia contro l’Udinese. L’allenatore nerazzurro, dunque, dovrà fare a meno di un’importantissima soluzione, utile non solo a centrocampo anche in difesa. Tutto questo proprio in un momento delicato per la fase arretrata nerazzurra, considerate le assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Questi ultimi, proprio insieme a Darmian, sembrano poter tornare a pieno regime nella prima sfida del 2025, che succederà a Cagliari-Inter.

Cagliari-Inter, forfait Darmian ma Inzaghi ha ancora Dumfries!

A DESTRA – Nell’attesa di riavere Darmian tra i disponibili, mister Inzaghi continua a puntare su Denzel Dumfries. Ad occupare la fascia destra ci penserà l’olandese, le cui caratteristiche garantiscono maggior offensività. A rendere evidente ciò sono anche i numeri collezionati finora dal calciatore che, dopo aver trovato poco spazio all’inizio della stagione, ha guadagnato sempre più terreno e minuti in questo finale di 2024. Dumfries è, infatti, reduce da un gol e un assist messi a segno nella roboante vittoria contro la Lazio lo scorso 16 dicembre. Partecipazioni attive che, sommate al resto, vanno a totalizzare tre gol e due assist in stagione. In Cagliari-Inter l’olandese ha la chance di rendersi nuovamente decisivo, dimostrando di poter essere ancora prezioso per la squadra di Inzaghi.