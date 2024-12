Cagliari-Inter, Inzaghi cambia poco. La probabile formazione

Il 28 dicembre alle ore 18 l’Inter torna in campo dopo le feste di Natale per giocare contro il Cagliari. Simone Inzaghi cambierà poco, la probabile formazione.

MOMENTO – Simone Inzaghi ha in mente di cambiare poco rispetto alla vittoria contro il Como di qualche giorno fa. L’Inter sarà ospite del Cagliari il 28 dicembre alle ore 18 e dovrà superare un impegno estremamente complicato per il momento degli avversari. Davide Nicola e i suoi sono in piena crisi, non vincono dal 29 novembre contro il Verona e hanno perso quattro gare consecutive. Tra Coppa Italia e campionato hanno fatto appena un gol e ottenuto veramente poco. L’Inter invece è in un periodo di grande forma. Non perde più, l’unica sconfitta dopo il derby di settembre è stata quella con il Bayer Leverkusen in UEFA Champions League.

POCHI CAMBI – Inzaghi ritroverà per Cagliari-Inter dal primo minuto Stefan de Vrij nella retroguardia. Contro il Como aveva subito qualche acciacco ed era rimasto fuori, entrando solo nel secondo tempo. Francesco Acerbi invece non ci sarà, si spera di recuperarlo in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Yann Bisseck tornerà a giocare sulla destra, anche se l’esperimento al centro ha funzionato. Tra centrocampo e attacco nessun cambio: confermato il blocco vincente.

Cagliari-Inter, la probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.