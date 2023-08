Cagliari-Inter, Inzaghi cerca l’attacco ideale. Due dubbi – SM

C’è ancora un po’ prima di Cagliari-Inter, visto che la partita si giocherà soltanto lunedì alle 20.45. Per il posticipo della seconda giornata di Serie A Inzaghi valuta l’attacco e ci sono due dubbi: li riporta Sport Mediaset.

IL PROSSIMO IMPEGNO – Cagliari-Inter sarà la prima trasferta stagionale. Dopo la vittoria col Monza, la squadra di Simone Inzaghi si è allenata stamattina proseguendo il programma settimanale. Per Sport Mediaset, il dubbio principale del tecnico riguarda l’attacco. Inzaghi vuole capire se sia meglio confermare Marcus Thuram, titolare sabato scorso, oppure lanciare dal 1’ Marko Arnautovic che quando è entrato ha fornito l’assist per il definitivo 2-0. La certezza è ovviamente Lautaro Martinez: al Cagliari ha segnato otto gol in altrettanti incontri, compresa la prima rete in Serie A e con l’Inter il 29 settembre 2018. Il Toro realizzò inoltre una doppietta il 15 maggio 2022, nell’ultimo incrocio all’Unipol Domus vinto 1-3. Ci sono però due dubbi in vista di lunedì. Francesco Acerbi è ancora alle prese con il risentimento al soleo della gamba destra, che lo ha tenuto fuori sabato con Stefan de Vrij al suo posto. È invece più rassicurante il quadro di Matteo Darmian, sostituito nel finale sabato, che dovrebbe essere regolarmente nei convocati per Cagliari-Inter.