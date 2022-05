Cagliari-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 37ª giornata di Serie A

Cagliari-Inter si giocherà alle ore 20.45 all’Unipol Domus, per la trentasettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita che decide il campionato, con vari diffidati e squalificati nei rossoblù. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.



CAGLIARI-INTER domenica 15 maggio ore 20.45 (37ª giornata Serie A)

Diffidati Cagliari: Giorgio Altare, Dalbert Henrique, Alberto Grassi, Joao Pedro, Razvan Marin, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman (prossima partita Venezia in trasferta)

Squalificati Cagliari: Boris Radunovic (una giornata)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Inter: nessuno