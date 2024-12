Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: De Vrij torna titolare

Cagliari-Inter, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 all’Unipol Domus. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, con Simone Inzaghi che punta su Stefan De Vrij dal primo minuto.

LA SFIDA – Cagliari-Inter sarà la diciassettesima sfida della stagione di Serie A della compagine nerazzurra. Con la partita contro la Fiorentina da recuperare, la formazione allenata da Simone Inzaghi ambisce a raggiungere l’Atalanta al primo posto in classifica, in attesa del confronto tra i bergamaschi e la Lazio che andrà in scena stasera alle ore 20:45 all’Olimpico. Per la sfida contro i sardi, il tecnico piacentino potrà nuovamente fare affidamento su Stefan De Vrij dal primo minuto. Per il resto, presenti i titolarissimi solitamente impiegati nei match di campionato.

CAGLIARI-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-4-1-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina, 6 Luperto, 33 Obert; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 3 Augello; 70 Gaetano; 91 Piccoli.

A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Lapadula, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 23 Wieteska, 24 Palomino, 30 Pavoletti, 37 Azzi, 80 Kingstone, 97 Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.