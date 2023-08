Cagliari-Inter, Darmian dal 1′! Inzaghi ripropone una coppia – Sky

Cagliari-Inter è la partita in programma lunedì alle ore 20.45 all’Unipol Domus, valevole per la seconda giornata di campionato. Inzaghi ha recuperato Darmian mentre per Acerbi bisogna attendere. Secondo le ultime di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha scelto anche l’attacco

UNDICI TITOLARE – Cagliari-Inter è la sfida in programma lunedì alle ore 20.45, Monday Night della seconda giornata di campionato. Simone Inzaghi ha ritrovato Alexis Sanchez e attende il semaforo verde per Benjamin Pavard che potrebbe arrivare proprio nella giornata di lunedì. Nel frattempo, c’è un undici titolare da scegliere per il match che andrà in scena all’Unipol Domus: secondo le ultime di Sky Sport, Matteo Darmian è pienamente recuperato e scenderà in campo dal 1′. In attacco, nonostante la buona prova di Marko Arnautovic all’esordio, Inzaghi sembra orientato a riproporre la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Anche il centrocampo rimane inviariato rispetto al Monza.

Probabile formazione INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez