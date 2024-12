Cagliari-Inter, chiudere l’anno in bellezza per arrivare al meglio alla Supercoppa

Cagliari-Inter completa un 2024 luccicante per i colori nerazzurri, in attesa di un 2025 in cui l’augurio è di fare ancora meglio. Alle 18 ultima partita prima della Supercoppa Italiana.

TRASFERTA DA APPROCCIARE – Pochi giorni e sarà Supercoppa Italiana, con la trasferta in Arabia Saudita. Ma per arrivare al meglio a questo traguardo c’è da fare bottino pieno in Cagliari-Inter, per un triplice motivo. Il primo è quello più banale: la classifica, che certo non permette passi falsi. Il secondo è legato a doppia mandata al trofeo con cui inizierà il 2025: l’autostima. Ma è il terzo quello fondamentale: non lasciarsi dietro nulla, visto che arriverà un altro asterisco. Il rinvio della partita col Bologna fa sì che l’Inter avvierà il nuovo anno con due gare in meno rispetto al Napoli e una rispetto all’Atalanta. Un fardello che sappiamo tutti cosa ha portato un po’ di tempo fa: motivo per cui i punti vanno fatti ora.

Cagliari-Inter, cercasi il gol

A SECCO – Per Lautaro Martinez Cagliari-Inter non è una partita come tutte le altre: ai sardi ha segnato nove gol in altrettanti incroci. Ma non va a bersaglio dal 3 novembre, contro il Venezia, e le prestazioni non sono certo state eccezionali. Il 2024 sarà pure stato il suo anno come trofei, fra club e nazionale, ma come gol è abbonantemente sotto media: servirà cambiare qualcosa nel 2025. Difesa come al solito priva di tanti elementi, con Simone Inzaghi che non ha voluto rischiare Matteo Darmian indisponibile assieme ai “soliti” Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Nel Cagliari di Davide Nicola – terzultimo in classifica ma che crea tanto concretizzando poco – l’unico assente è invece Zito Luvumbo. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Cagliari-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.