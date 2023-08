Cagliari-Inter, bagarre in attacco per Ranieri: uno è in pole − Sky

Lunedì Cagliari-Inter, match valevole per la seconda giornata di campionato. Ranieri deve sciogliere un dubbio in attacco tra Pavoletti e Luvumbo

DUBBIO − Si va verso Cagliari-Inter. Oggi antivigilia, con Claudio Ranieri che dovrà sciogliere un piccolo dubbio di formazione tra Leonardo Pavoletti e Luvumbo Zito in attacco. Secondo i colleghi di Sky Sport, per il tecnico, che oggi ha parlato in conferenza stampa, c’è in pole al momento la prima punta di anni 34. Lui in coppia con Gaetano Oristanio, giovane in prestito dall’Inter.