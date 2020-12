Cagliari-Inter avvia una nuova parte di stagione. Con alibi non possibili

Sardegna Arena Cagliari

Cagliari-Inter apre la domenica di Serie A oggi alle ore 12.30. Alla Sardegna Arena, dopo la disonorevole eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri devono necessariamente dare un segnale e in positivo, per non perdere altro terreno nei confronti del Milan.

BASTA SCHERZARE – Cagliari-Inter si può definire la prima partita del secondo tratto di stagione. Il primo si è concluso nella maniera peggiore possibile, con l’ultimo posto in Champions League. Da ora in avanti ci sarà solo la Serie A da giocare, sperando inoltre in cinque partite di Coppa Italia: sbagliare non è più concesso. I cinque punti di distacco dal Milan, oggi atteso da una morbida sfida col Parma, sono già tanti e non devono più crescere. L’uscita dalle coppe fa sì che non ci possano essere più scuse: ora il campionato deve diventare l’obiettivo primario, e per vincerlo. Di fronte ci sarà un avversario in salute, il Cagliari pur privo dell’ex Diego Godin, ma dopo quello che è successo in settimana i bonus sono finiti. Per tutti.

L’ORA DEI CAMBI? – Mercoledì Antonio Conte, nelle sue polemiche interviste dopogara, ha parlato di piano B da non svelare in anticipo: potrà vedersi già in Cagliari-Inter? Le indicazioni non portano a un cambio di modulo, ma più al rilancio di Christian Eriksen. Ci sono tanti rimpianti per i pochi minuti dati al danese in Champions League, chissà che dopo un mese e mezzo non si riveda titolare. Previsto qualche cambio, visto che mercoledì ci sarà il Napoli, ma almeno per il momento non saranno stravolgimenti. Il Cagliari, invece, rispetto alle ultime avversarie sembra intenzionato a non schierarsi a specchio, e recupera almeno per la panchina Nahitan Nandez e Giovanni Simeone (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 11 il countdown vero e proprio a Cagliari-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).