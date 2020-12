Cagliari-Inter: avanza Eriksen dal 1′? Torna il dubbio Barella – SM

La probabile formazione di Cagliari-Inter secondo la redazione di “Sport Mediaset”. Conte ha parecchi dubbi soprattutto in mezzo al campo, dove l’emergenza non è ancora rientrata e Barella resta alle prese con un problema alla caviglia. Speranze per Eriksen dal primo minuto?

DUBBI – I nerazzurri di Antonio Conte si preparano per Cagliari-Inter ripartendo dalle solite certezze e da alcuni dubbi. Antonio Conte valuta qualche cambio nell’undici titolare che affronterà i rossoblu di Eusebio Di Francesco. Le novità principali potrebbero vedersi in mezzo al campo. “La buona prestazione di Barella contro lo Shakhtar Donetsk – scrive “Sport Mediaset” – non deve far dimenticare che l’azzurro sino a poche ore prima della partita era stato dato come indisponibile, cautela vuole che parta almeno dalla panchina domenica alle 12.30.“. Questo potrebbe andare a vantaggio di Christian Eriksen, considerando anche il sicuro forfait di Arturo Vidal. Secondo “Sport Mediaset”, il danese “merita una nuova chance dall’inizio e in questa stagione è successo solo altre quattro volte. Difficile riallacciare il rapporto con Conte ma una buona prestazione sarebbe una ventata di aria fresca sia per sé che per la squadra.”

CAMBI – Per quanto riguarda gli esterni di fascia, potrebbe rivedersi Matteo Darmian dall’inizio, ma il ballottaggio con Achraf Hakimi è serrato. Ivan Perisic quasi certo di rilevare Ashley Young dal primo minuto. In attacco, come sottolinea anche “Sky Sport”, dovrebbe esserci Alexis Sanchez al fianco di Romelu Lukaku. In quel caso, partirebbe dalla panchina Lautaro Martinez in Cagliari-Inter.

