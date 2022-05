Cagliari-Inter, Agostini dubbio modulo ma 10 o 11 uguali in formazione

Cagliari-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. I rossoblù, complice il pari della Salernitana a Empoli nel pomeriggio (vedi highlights), sanno di salvarsi con due vittorie: per Agostini possibili conferme in formazione.

NUOVA ERA – Cagliari-Inter segna l’esordio da allenatore in casa per Alessandro Agostini. Quello assoluto in prima squadra è avvenuto domenica a Salerno, con l’1-1 di Giorgio Altare al 99’ pesantissimo nella corsa salvezza. Il difensore ex Milan sarà ancora titolare con Luca Ceppitelli e Matteo Lovato. Il dubbio, fatto intendere in conferenza, è sul modulo: 3-5-2 o 4-3-1-2 (vedi articolo). Il primo è quello che del predecessore Walter Mazzarri, il secondo quello “storico” del Cagliari (soprattutto quando Agostini giocava). L’impressione è che si affidi alla continuità, per non stravolgere troppo, anche se la precedente guida tecnica non ha fatto certo granché. In questo caso il sacrificato sarebbe Razvan Marin, che partirebbe dalla panchina come all’Arechi. Non ha recuperato Nahitan Nandez.

GLI STESSI O QUASI – Contro l’Inter il Cagliari potrebbe schierare proprio la stessa formazione vista con la Salernitana, alla prima di Agostini. Nel 4-3-1-2 Marin sostituirebbe Ceppitelli, con Raoul Bellanova e Charalampos Lykogiannis a fare i terzini anziché gli esterni. Quest’ultimo è favorito su Dalbert Henrique, prestito nerazzurro di nuovo alle prese con una stagione a tratti imbarazzante. In porta nessun dubbio su Alessio Cragno, anche perché il suo vice Boris Radunovic è squalificato (espulso dalla panchina domenica scorsa). A centrocampo seconda da titolare per Marko Rog, dopo una lunga assenza per due rotture del crociato (dicembre 2020 e luglio 2021): non avrà i novanta minuti nelle gambe. Con lui Alessandro Deiola e Alberto Grassi. In attacco Joao Pedro insostituibile, Leonardo Pavoletti favorito sull’ex Keita Baldé Diao. Questa la probabile formazione di Agostini per Cagliari-Inter: Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.