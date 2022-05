Cagliari-Inter, i 25 convocati di Agostini: sorpresa parziale su Nandez

Per Cagliari-Inter di stasera Inzaghi non avrà a disposizione Kolarov e Vecino, anche se ufficialmente i convocati non sono usciti. Appena pubblicati invece quelli rossoblù e Agostini, a sorpresa, chiama anche Nandez che sono ieri ha ripreso ad allenarsi in parte (vedi articolo). Non scontato vada in panchina: ne saranno esclusi due in distinta.

CAGLIARI-INTER – I CONVOCATI DI AGOSTINI

Portieri: Simone Aresti, Alessio Cragno, Andrea D’Aniello;

Difensori: Giorgio Altare, Raoul Bellanova, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Dalbert Henrique, Edoardo Goldaniga, Matteo Lovato, Charalampos Lykogiannis, Sebastian Walukiewicz, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Daniele Baselli, Alessandro Deiola, Alberto Grassi, Razvan Marin, Nahitan Nandez, Gaston Pereiro, Marko Rog, Kevin Strootman;

Attaccanti: Joao Pedro, Keita Baldé, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

Indisponibili: Damir Céter (attaccante, non convocato), Luca Gagliano (attaccante, in Primavera), Adam Obert (difensore, in Primavera), Boris Radunovic (portiere, squalificato).