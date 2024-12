Cagliari-Inter 0-3, il tabellino della partita della 18ª giornata di Serie A

Cagliari-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la diciottesima giornata di Serie A 2024-2025.

AMPIO MERITO – L’Inter supera con ampio merito il Cagliari con il punteggio di 3-0. In un match giocato con maturità e consapevolezza, sia sul piano del gioco che delle occasioni prodotte, i meneghini hanno saputo dare nel secondo tempo di gioco quell’elemento aggiuntivo che era mancato nella pur buona prima frazione. Il riferimento è alla concretezza in fase offensiva, esemplificata dal caso di Lautaro Martinez. Mentre il Toro ha sbagliato un’occasione da posizione ravvicinata nel primo tempo, il copione è stato diverso nei secondi 45 minuti di gioco. Lo ha preceduto Alessandro Bastoni, che con una palombella di testa ha beffato Simone Scuffet. Poi a segno proprio il capitano argentino, servito in maniera splendida da Nicolò Barella, autore di due assist nel match. Infine il 3-0 di Hakan Calhanoglu, che ha spiazzato il portiere avversario in occasione di un calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Mateusz Wieteska.

CAGLIARI-INTER 0-3 – IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina (46′ Wieteska), Luperto, Obert (59′ Marin); Zortea, Adopo, Makoumbou (73′ Viola), Augello; Gaetano (59′ Pavoletti); Piccoli (84′ Felici).

A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azzi, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (73′ Zielinski), Calhanoglu (79′ Frattesi), Mkhitaryan (79′ Asllani), Dimarco (73′ Carlos Augusto); Thuram (79′ Taremi), Lautaro Martinez.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Motta.

Allenatore: Simone Inzaghi. Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma1 (Mondini – Moro; Giua; VAR Serra; A. VAR Maresca). Gol: 53′ Bastoni, 71′ Lautaro Martinez, 78′ Calhanoglu. Ammoniti: Recupero: 3′ PT, 2′ ST.