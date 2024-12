Cagliari-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha chiuso benissimo il 2024 regolando il Cagliari in trasferta per 0-3. I nerazzurri hanno pure accorciato in classifica sull’Atalanta, che ieri ha pareggiato con la Lazio. Statistiche e curiosità sulla partita tra Cagliari e Inter.

Cagliari-Inter 0-3: curiosità e dati statistici sulla partita

5 – L’Inter ha vinto senza subire gol cinque gare esterne consecutive in un singolo campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, la prima dal 1966/67.

56 – I giorni passati dall’ultimo gol in campionato di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Il capitano nerazzurro aveva timbrato, prima di ieri, contro il Venezia lo scorso 3 novembre. All’Unipol Domus, il Toro ha trovato il sesto gol in questo campionato.

18 – Come il numero di giocatori che l’Inter ha portato in gol in questa stagione tra tutte le competizioni: addirittura 15 solamente in Serie A. Ieri Alessandro Bastoni l’ultimo ad aggiornare tale lista.

92 – L’Inter è stata la squadra ad aver segnato più gol nel 2024 in campionato. Ieri altri tre contro il Cagliari, dimostrazione dell’anno perfetto della squadra campione d’Italia, capace di vincere lo scudetto della seconda stella.

10 – Lautaro Martinez si conferma il calciatore nerazzurro con più gol segnati contro il Cagliari (dieci, uno in più di Boninsegna). Il primo gol contro i sardi risale all’agosto del 2018.