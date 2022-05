Cagliari-Inter 0-1 al 45′: dominio nerazzurro, Darmian come un attaccante!

Termina il primo tempo di Cagliari-Inter, sfida valevole per la trentasettesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui all’Unipol Domus, con i nerazzurri in controllo del match e avanti per 0-1.

VANTAGGIO – VAR protagonista dopo 10 minuti di gioco, quando su calcio di punizione Milan Skriniar sbuca dietro a tutti, colpisce il palo e sul rimpallo ribadisce in porta. Secondo il video, però, lo slovacco colpisce con la mano e la rete viene quindi annullata con una decisione ai limiti dell’assurdo. Per la rete del vantaggio bisogna aspettare il 26′, quando Matteo Darmian stacca altissimo su un cross dalla sinistra e di testa infila nell’angolino dopo aver avuto la meglio nel duello aereo con Lykogiannis.

Cagliari-Inter, un gol di scarto nonostante il dominio: anche un palo

POSSIBILITÀ DI RADDOPPIO – Anche dopo la rete segnata prosegue il dominio nerazzurro, con Lautaro Martinez che va vicino allo 0-2, ma questa volta è Cragno a dire di no con un grande intervento. Ancora l’argentino protagonista nel finale, aggancio in area con girata con la sfera che si stampa sul palo. Termina così 0-1 il primo tempo di Cagliari-Inter.

CAGLIARI 0 – 1 INTER

MARCATORI: Darmian (I) al 26′

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Bellanova, 23 Ceppitelli, 15 Altare, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 27 Grassi, 29 Dalbert; 6 Rog; 10 Joao Pedro (C), 30 Pavoletti.

A disposizione: 1 Aresti; 4 Baselli, 9 Keita Baldé, 14 Deiola, 16 Strootman, 18 Nandez, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 66 Lovato.

Allenatore: Alessandro Agostini

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi