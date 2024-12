Cagliari-Inter 0-0 al 45′: Lautaro Martinez si divora il vantaggio

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Cagliari-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Una buona Inter in questo primo tempo sul campo del Cagliari, ma troppo poco concreta con le buone occasioni create. La prima dopo solo 3 minuti, quando Lautaro Martinez serve di sponda Marcus Thuram, il francese controlla e lascia partire un diagonale da fuori area su cui Scuffet è bravissimo a intervenire per evitare il gol. I nerazzurri continuano ad attaccare e al 14′ è Mkhitaryan a mangiarsi il gol, con un tiro troppo alto sopra la traversa, al termine di un’azione insistita e con Scuffet fuori dai pali. Il Cagliari prova a reagire poco dopo, quando Adopo mette i brividi con un’ottima occasione da fuori area, prontamente deviata da de Vrij in calcio d’angolo. Ma la più grossa occasione arriva sicuramente al 29: cross perfetto di Calhanoglu, Lautaro Martinez deve solo spingere in rete di testa a rete sguarnita, ma riesce incredibilmente a mandarla sopra la traversa. Al 41′ ci va vicino Barella: siluro da fuori area sugli sviluppi di calcio d’angolo, attento Scuffet a respingere di pugno la conclusione centrale. Nel finale l’Inter prova un assalto che non porta però ai risultati sperati e si va all’intervallo sullo 0-0.

CAGLIARI-INTER 0-0

Gol: /