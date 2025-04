Cagliari, Giulini: «L’Inter non sarà al 100%. Non sarebbe male almeno un punticino!»

Mentre festeggia il successo in Coppa Italia della sua Primavera, Tommaso Giulini pensa già a Inter-Cagliari di sabato. Il Presidente del club sardo appare particolarmente ottimista sulla sfida di campionato.

LA PARTITA PERFETTA – A Milano in occasione della finale di Coppa Italia Primavera (vinta proprio dai suoi giovani rossoblù), il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, viene intercettato da Sportitalia. Queste le dichiarazioni del numero uno dei cagliaritani, in merito alla sfida di campionato che sabato dovranno affrontare contro l’Inter: «Sabato abbiamo un’altra partita qui a Milano, non sarebbe male riuscire a fare almeno un punticino. Sarà ovviamente una partita complicatissima, fortunatamente l’Inter ieri sera ha giocato e ha qualche giocatore fuori, quindi magari saranno leggermente meno al 100% rispetto al solito. Noi dovremo fare chiaramente la partita perfetta se vogliamo sperare di raccogliere qualcosa».

FIDUCIOSO – Nonostante il Cagliari dovrà affrontare l’Inter, attualmente prima in classifica, Giulini appare ottimista. Sullo stato di forma della squadra di Davide Nicola, il Presidente dichiara: «La squadra in questo momento sta bene, noi fortunatamente adesso abbiamo tutti in organico, nessuno escluso, e c’è un bel gruppo. Quindi sono fiducioso, spero di togliermi una soddisfazione anche sabato. Nicolò Barella qui? Sì l’ho visto e lo ringrazio. Stiamo andando insieme a fare i complimenti alla squadra negli spogliatoi». Queste le ultime parole riservate al centrocampista dell’Inter, presente all’Arena Civica per sostenere il settore giovanile nel quale è cresciuto.