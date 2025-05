Il Cagliari cade in casa contro l’Udinese. Ma la salvezza è vicina

L’Udinese ha superato il Cagliari con il punteggio di 2-1. A segno Oier Zarraga, Nadir Zortea e Thomas Kristensen.

PRIMA FRAZIONE – Il Cagliari ospita l’Udinese nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. La squadra ospite parte forte, trovando il gol del vantaggio al 27′ grazie a Oier Zarraga su assist di Rui Modesto. Anticipando Nadir Zortea, il calciatore basco batte Elia Caprile e regala l’1-0 ai friulani. La risposta dei sardi non si fa attendere, con lo stesso Zortea che raccoglie l’invito di Antoine Makoumbou e supera Maduka Okoye con freddezza al 35′. Il tempo si conclude sul punteggio di 1-1, con i friulani che mostrano una personalità e un approccio diversi rispetto alle ultime prestazioni negative in maglia bianconera.

Cagliari-Udinese, successo finale degli ospiti

SECONDO TEMPO – I secondi 45 minuti di gioco vedono una squadra più convinta dell’altra a raggiungere l’obiettivo sperato. Questa compagine è l’Udinese, che ha prima un’occasione importante con Zarraga, che sfiora il raddoppio al 61′ con un destro che termina di poco a lato, e poi conclude in maniera vincente al 67′. A siglare il gol del definitivo 2-1 è Thomas Kristensen, che deposita in rete di petto a porta vuota sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I cambi effettuati dal Cagliari non producono gli effetti sperati, con la sconfitta finale che però non preoccupa la squadra di casa. I sardi, infatti, conservano ancora 7 punti di vantaggio sul Venezia terzultimo.

CAGLIARI-UDINESE 1-2, IL TABELLINO:

27′ Zarraga (U), 35′ Zortea (C), 67′ Kristensen (U).