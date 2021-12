Cagliari, allenamento pomeridiano vista Inter. In due ancora fuori

Il Cagliari si è allenato nel pomeriggio di oggi agli ordini del tecnico Walter Mazzarri, per continuare la preparazione alla gara di domenica contro l’Inter. In due ancora indisponibili, ovvero Riccardo Ladinetti e Nahitan Nandez.

DUE INDISPONIBILI – Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della gara di domenica contro l’Inter. Nel pomeriggio di oggi riscaldamento tecnico, lavori di rapidità, focus tattico e sviluppi di gioco per gli uomini di Walter Mazzarri. Ancora fuori Nahitan Nandez (solo terapie per lui) e Riccardo Ladinetti, che ha continuato con il lavoro personalizzato. Prossimo allenamento in programma domani mattina, prima della conferenza stampa del tecnico rossoblu e la partenza direzione Milano nel pomeriggio.