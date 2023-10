Buongiorno e l’infortunio: le condizioni in vista di Torino-Inter – TS

Buongiorno del Torino è infortunato e fra nove giorni c’è l’Inter. Per il difensore condizioni da valutare in vista della partita di sabato 21: il punto lo fa Tuttosport.

RIENTRA O NO? – A nove giorni da Torino-Inter in casa granata tiene banco la situazione legata ad Alessandro Buongiorno. Il difensore si è infortunato contro la Lazio nel turno infrasettimanale, partita persa 2-0. Da lì i granata hanno fatto un solo punto, lo scialbo 0-0 col Verona, perdendo poi il derby contro la Juventus. Senza Buongiorno i granata di Ivan Juric hanno perso carisma, perciò in vista di Torino-Inter bisogna capire se riuscirà a recuperare. Tuttosport parla di passi avanti e miglioramenti, che danno quindi qualche possibilità di vederlo in campo fra nove giorni (sabato 22 ore 18). I prossimi quattro-cinque giorni saranno decisivi per capire se il rientro sarà realistico, oppure se dovrà rinviare il suo recupero il 28 a Lecce. Al posto di Buongiorno Juric ha provato Perr Schuurs centrale, senza grande resa, anche Saba Sazonov o l’adattato Adrien Tameze che sarebbe un centrocampista. Buongiorno ha riportato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro: un infortunio che però non l’ha ancora escluso da Torino-Inter.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi