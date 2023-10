Buongiorno a lavoro per anticipare il rientro: Inter sempre nel mirino – Sky

Sembrava quasi impossibile, ma Alessandro Buongiorno potrebbe recuperare proprio in vista di Torino-Inter, in programma sabato 21 ottobre alle 18. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore granata continua da allenarsi con l’obiettivo di essere a disposizione proprio per la sfida contro i nerazzurri alla ripresa.

RECUPERO IN VISTA – Alessandro Buongiorno continua a lavorare ogni giorno al Filadelfia con un lavoro personalizzato, per cercare di recuperare quanto prima dell’infortunio subito in casa della Lazio lo scorso 27 settembre. In quel caso la diagnosi era stata chiara: lesione di primo grado dell’adduttore della coscia destra. Lo stop sembrava essere più lungo, ma le risposte degli ultimi giorni sono state confortati per Ivan Juric che adesso spera seriamente di recuperarlo in netto anticipo per la sfida contro l’Inter in programma sabato. Già domani sarà un giorno decisivo per capire quale sarà la sua risposta sul campo.