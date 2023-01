Buffon pronto per Inter-Parma! I numeri del portiere al Meazza – TS

Gianluigi Buffon è pronto a scendere in campo in Inter-Parma. Per l’estremo difensore sarà la 50° gara a San Siro. L’edizione odierna di Tuttosport analizza i numeri dell’estremo difensore al Meazza

IN CAMPO – Gigi Buffon è pronto per sfidare l’Inter. L’estremo difensore, secondo Tuttosport, si è lasciato alle spalle l’infortunio ai tendini della coscia sinistra e sarà a disposizione di Pecchia per la sfida di questa sera. È molto probabile, secondo il quotidiano, che il tecnico degli emiliani si affidi all’ex Juventus pronto a scendere in campo per la 50° volta a San Siro. Il portiere, nelle 49 gare disputate sino ad oggi al Meazza fra Parma e Juventus, ha un buon ruolino di marcia: ha ottenuto 15 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. I gol subiti sono 40 ma ha tenuto la porta inviolata per 9 volte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini