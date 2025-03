Bueno avvisa l’Inter: «Difficile batterci, in casa segniamo 2-3 gol!»

Il difensore spagnolo Hugo Bueno ha parlato a due giorni da Feyenoord-Inter. Le sue parole anche sul De Kuip e San Siro. Gli olandesi ai playoff hanno eliminato il Milan. La sua intervista su Diario AS.

RUOLO – Bueno inizia così la sua intervista: «Sinceramente mi trovo bene a giocare ovunque. E se vogliono farmi salire o scendere, lo farò nel miglior modo possibile, senza alcun problema. Le ali? Si gioca con il fatto che sono logorati dal continuo andare su e giù e bisogna sapere come sfruttare questa situazione. Quando giochi contro terzini e ali, hai situazioni due contro uno. Tutto cambia molto. A parte questo, Dumfries è un giocatore molto potente».

DE KUIP – Bueno avvisa l’Inter sull’ambiente di Rotterdam: «Per noi giocare in casa è un plus. È uno stadio dove, quando ne abbiamo la possibilità, siamo capaci di segnare due o tre gol. Abbiamo segnato contro il Milan e poi ne abbiamo segnati altri due di fila».

VOGLIA – Bueno si carica: «Adoro le serate in cui ho voglia di giocare, quando vedo giocatori con personalità che contano su di me. Questa stagione è stata così e spero che continuerà ad essere così anche mercoledì».

SAN SIRO – Bueno non ha dubbi su San Siro: «Uno stadio storico, quando l’abbiamo visitato il giorno prima si percepiva già la presenza di tante leggende che vi hanno giocato. È immenso, guardi in alto e non finisce mai. Quelle partite, persino il riscaldamento, sono un’emozione diversa. Per noi amanti del calcio, ecco cosa sognavamo da piccoli».

TENACIA – Bueno parla dell’unione della sua squadra che non molla mai: «Fin dall’inizio della Champions League abbiamo dimostrato di saper restare uniti nei momenti difficili. A San Siro siamo passati in svantaggio subito e lì le altre squadre potrebbero perdere la partita perché perdono la concentrazione. Corriamo molto, tatticamente vogliamo sempre giocare con la palla e in attacco abbiamo giocatori di grande qualità come Paixão o Hadj Moussa. Carranza è anche un ottimo finalizzatore. Se dovessimo avere un momento favorevole, come è successo più volte in Champions League, sarebbe molto difficile batterci».