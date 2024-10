Buchanan vede la luce (e il campo!): il punto per Roma-Inter – CdS

Tajon Buchanan, out da fine giugno a causa della rottura della tibia, è ormai in perfetta fase di recupero. Dopo questa sosta di ottobre, l’Inter lo riavrà a disposizione. Il punto in vista del primo match tra Roma e Inter.

PROGRAMMA – Il calvario per Buchanan sembra ormai finito. Il laterale canadese inizia a vedere la luce e il campo, dopo il brutto infortunio rimediato in nazionale durante il ritiro per la Copa America lo scorso 25 giugno. Il percorso di riabilitazione per recuperare dall’infortunio alla tibia procede benissimo, tant’è che subito dopo questa sosta di ottobre, Simone Inzaghi potrà nuovamente averlo a disposizione. Il giocatore tra martedì e mercoledì si potrà allenare con il gruppo, facendo anche a parte un po’ di palestra. Come riferisce il Corriere dello Sport, per Buchanan è tempo di rientrare, ma ovviamente bisognerà riconquistare anche il feeling con il prato verde.

Buchanan, quando rivederlo con l’Inter? Il punto sul jolly

JOLLY – Difficile immaginare una sua convocazione per la sfida tra Roma e Inter, che arriverà immediatamente dopo la sosta e in data 20 ottobre. Occhio invece alla trasferta in Svizzera contro lo Young Boys in Champions League. Inzaghi presto, dunque, potrà finalmente contare su un jolly per entrambe le fasce. Arrivato lo scorso gennaio per circa 7 milioni di euro, Buchanan è stato impiegato durante questi mesi di Inter da esterno sinistro, piuttosto che da laterale destro (suo ruolo naturale). Peraltro, Buchanan ha caratteristiche che non hanno molti altri in rosa: sa puntare l’avversario e creare superiorità con l’uno contro uno.

