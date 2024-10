Buchanan a sorpresa per Inter-Juventus? Spunta un’ipotesi clamorosa – CdS

Tajon Buchanan è tornato a lavorare in gruppo nella giornata di ieri, dopo il grave infortunio occorsogli in estate in ritiro con il Canada. Secondo il Corriere dello Sport, il canadese potrebbe addirittura essere già a disposizione per Inter-Juventus

RECUPERO LAMPO – Se dopo la frattura della tibia subita in estate durante il ritiro per la Copa América con il Canada si ipotizzavano tempi di recupero fino a fine 2024/gennaio 2025, Tajon Buchanan ha sorpreso tutti recuperando in tempi decisamente rapidi. Tanto da tornare ad allenarsi in gruppo già nella giornata di ieri, a due giorni da Inter-Juventus. Qualche sentore lo si era già avuto nelle scelte di Simone Inzaghi relative alla lista UEFA, con il canadese inserito tra i giocatori a disposizione per la fase campionato della Champions League, a discapito del nuovo difensore Tomás Palacios. Dopo un breve stop per una lieve sindrome influenzale, Buchanan è tornato a lavorare ad Appiano Gentile e, per la prima volta in stagione, lo ha fatto in gruppo.

A DISPOSIZIONE – Proprio in questo senso spunta un’ipotesi clamorosa per lo stesso Tajon Buchanan in vista di Inter-Juventus di domani. Ovvero il fatto di essere a disposizione e già nella lista dei convocati, con Simone Inzaghi che lo porterebbe quindi già in panchina. Ma non solo. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe anche essere lanciato nella mischia. Una possibilità, questa, che il quotidiano sportivo però etichetta come “Difficile ma non impossibile“. Insomma, resta soltanto un’ipotesi. Ma quel che ha del clamoroso è che a circa quattro mesi dalla rottura della tibia, Tajon Buchanan sia già a disposizione. E nel mirino c’è già la sfida di mercoledì contro l’Empoli, dove entrerà definitivamente nelle rotazioni del tecnico. Fornendo ulteriori alternative.

