Buchanan rinvia l’esordio con l’Inter, ma a San Siro col Verona ci sarà – TS

Buchanan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter e, dopo aver conosciuto Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile, oggi primo approccio con San Siro e i suoi nuovi tifosi.

PRIMA VOLTA – Tajon Buchanan non vede l’ora di cominciare a giocare con la maglia dell’Inter. Dopo l’ufficialità, per il suo esordio dovrà attendere ancora qualche giorno. Ieri il calciatore si è sottoposto ai suoi primi test atletici ad Appiano Gentile, ha conosciuto Simone Inzaghi e i compagni di squadra, mentre oggi sarà spettatore per la prima volta a San Siro, nel corso della sfida contro il Verona. Poi andranno sistemati solo gli ultimi dettagli burocratici per il suo status da extracomunitario e nei prossimi giorni volerà a Bruxelles per espletare tali pratiche. Poi, come sottolineato da Tuttosport, sarà a disposizione del mister in occasione di Monza-Inter.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna