Buchanan già in campo in Inter-Verona? Le indicazioni – SM

Buchanan è di fatto già dell’Inter e bisogna capire se potrà giocare col Verona. Adesso che la trattativa è conclusa l’attenzione si sposta sulla possibilità di vederlo subito in campo.

ESORDIO IMMEDIATO? – Manca poco all’arrivo in Italia di Tajon Buchanan. Per il laterale canadese trattativa col Club Brugge già conclusa, a breve sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Sport Mediaset parla di un tentativo per averlo già fra i convocati sabato in Inter-Verona. Se ne saprà di più in questi giorni, visto che è necessario completare il tesseramento e vederlo ad Appiano Gentile. Buchanan sarà comunque verificato, come Federico Dimarco e Lautaro Martinez.