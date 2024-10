Buchanan, ci siamo quasi! Sorpresa in vista per Empoli-Inter

Rientrato in gruppo la settimana scorsa e già arruolabile per la sfida della scorsa domenica a San Siro contro la Juventus, prosegue il conto alla rovescia per il rientro in campo di Tajon Buchanan. In tal senso Empoli-Inter potrebbe essere una sorpresa

ABILE E ARRUOLABILE – Con la coperta corta sulle fasce a causa del forfait di Carlos Augusto – indisponibile fino a dopo la sosta per le nazionali, dopo l’infortunio in UEFA Champions League contro lo Young Boys – la situazione in casa nerazzurra per Empoli-Inter di domani non è sicuramente delle migliori. Nonostante ciò, Simone Inzaghi può comunque sorridere. Questo perché Tajon Buchanan è tornato abile e arruolabile. Già a disposizione per la sfida di San Siro contro la Juventus, terminata con un rocambolesco pareggio per 4-4, il canadese è pronto per tornare in campo. Un recupero lampo il suo, per il quale inizialmente i tempi previsti erano decisamente più lunghi (tanto da parlare di un ritorno per fine 2024/gennaio 2025).

Tajon Buchanan, dopo il recupero lampo pronto un clamoroso impiego per Empoli-Inter

ALTERNATIVA SULLA DESTRA – Nei piani di Simone Inzaghi, probabilmente è previsto un rientro più graduale di Tajon Buchanan in campo. Tutto dipende però dalle condizioni degli esterni a sua disposizione. Denzel Dumfries potrebbe andare verso la terza partita da titolare di fila sulla destra, il tutto per tenere Matteo Darmian a disposizione a gara in corso per prendere il posto dell’olandese o di Federico Dimarco a sinistra, come successo proprio in occasione della partita contro la Juventus. A questo punto per Tajon Buchanan si potrebbe aprire uno spiraglio. Con ogni probabilità sulla destra, per dare, nel caso, il cambio a Dumfries. Ma non è da escludere, come nella scorsa stagione, un suo impiego a sinistra per fare staffetta con un Dimarco costretto agli straordinari in un periodo di partite decisamente intenso.