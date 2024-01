Buchanan, assente ma il focus resta Monza-Inter: domani il rientro! – Sky

L’indisponibilità di Buchanan per l’Inter durerà solo un giorno. Il canadese domani si unirà al gruppo di Inzaghi per preparare Monza-Inter. Sky Sport 24 informa sulla sua presenza per il match di sabato.

DISPONIBILITÀ – Nella sessione d’allenamento odierna dell’Inter non è presente il nuovo acquisto Tajon Buchanan. L’assenza del canadese, però, non preoccupa ma è assolutamente giustificata dai suoi impegni burocratici. Una volta risolte le pratiche per il permesso di soggiorno in Belgio, Buchanan tornerà a Milano. Già da domani il calciatore è atteso dall’Inter. Come spiega Andrea Paventi, infatti, l’ex Bruges sarà presente all’allenamento nerazzurro di domattina per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. È difficile che Buchanan in Monza-Inter possa partire da titolare, ma è certo che sarà fra i convocati come è molto probabile che possa trovare spazio nel corso della partita per il suo esordio con la maglia nerazzurra.