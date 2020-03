Bucciantini: “Juventus-Inter, Conte se non fa due gol non vince. Eriksen…”

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha presentato così Juventus-Inter negli studi di “Sky Sport 24”.

BIG MATCH – Cresce l’attesa per Juventus-Inter. Marco Bucciantini ha presentato così il big match a porte chiuse dell’Allianz Stadium: «Douglas Costa (lanciato dal 1′ minuto stasera, a sorpresa) è un potenziale titolare, inutile aspettarlo sempre. Appena si allena va schierato perché può dare risposte chiave. Va detto inoltre che all’andata Maurizio Sarri vinse con Gonzalo Higuain e Rodrigo Bentancur subentrati. Dunque coi cambi. Chi è in panchina sa che ci sarà un’altra partita nel secondo tempo. Ho dato uno sguardo alle ultime sedici partite dell’Inter: 8 vittorie e 8 non vinte. Se i nerazzurri segnano due gol vincono. Credo si sia impoverita la frequenza dei centrocampisti in area di rigore e si è disfatta la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Antonio Conte deve ritrovare qualità e accessi in area di rigore. La mia risposta ha un nome e un cognome: Christian Eriksen».