Brych arbitro di Real Madrid-Inter: oggi esordio e ultima, c’era lui a Cardiff

Brych sarà l’arbitro di Real Madrid-Inter, partita della sesta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione tedesca, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match del Bernabéu.



NIENTE PRECEDENTI – Real Madrid-Inter sarà la prima partita per Felix Brych come arbitro dei nerazzurri, ma pure l’unica. Il direttore di gara tedesco è uno dei più quotati a livello europeo, con una carriera illustre (nonostante qualche errore eclatante) che oggi giunge alla sua conclusione in campo internazionale (proseguirà in Bundesliga). Stasera al Bernabéu toccherà quota sessantanove gare in Champions League, record assoluto per un direttore di gara. La principale per Brych riguarda proprio il Real Madrid: la finale di Cardiff del 3 giugno 2017 vinta dai blancos per 1-4 sulla Juventus.