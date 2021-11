Brozovic vince il Leone d’argento per la regia in Venezia-Inter

Marcelo Brozovic è uno dei migliori in campo in Venezia-Inter (qui le pagelle). Per il croato un’altra prova di grandissima sostanza in cabina di regia.

LEONE D’ARGENTO – L’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è finita lo scorso 11 settembre, purtroppo. Perché dopo Venezia-Inter viene il dubbio che anche Marcelo Brozovic avrebbe potuto vincere un premio. Nello specifico, il Leone d’argento, premio che viene assegnato alla miglior regia. Ieri sera il numero 77 ha guidato magistralmente i suoi compagni, in una delle migliori prove della sua stagione finora.

REGISTA A TUTTO TONDO – I numeri che si leggono nel report della Lega Serie A di Venezia-Inter certificano ancor di più la prestazione sontuosa di Brozovic. Che ovviamente chiude la gara con più chilometri di tutti nelle gambe (12,355). Ma soprattutto il croato completa 78 passaggi nel corso della gara (il secondo dopo Alessandro Bastoni, con 83) con una precisione chirurgica del 98%. Di questi, 38 passaggi sono in avanti, a servire gli attaccanti o ad allargare il gioco sulle fasce.

LECTIO MAGISTRALIS – Nel corso di Venezia-Inter Brozovic sembra prendere per mano i compagni, e accompagnarli verso la porta difesa da Sergio Romero. Il croato tesse e cuce la tela del gioco nerazzurro, salendo in cattedra al minuto 1 e neutralizzando i tentativi di contenimento avversari. Una partita gioca magistralmente dal regista numero 77, che dimostra una volta di più di essere un tassello fondamentale per l’Inter.