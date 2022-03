Brozovic, tredici giorni per recuperare: contro la Juventus ci sarà – TS

Marcelo Brozovic non è partito con la Croazia per restare a Milano e recuperare dal problema fisico. Per fortuna di Simone Inzaghi, contro la Juventus alla ripresa del campionato ci sarà.

RECUPERO – Brozovic fra due settimane contro la Juventus (che si giocherà presumibilmente domenica 3 aprile), ci sarà. Il problema muscolare al polpaccio accusato contro il Liverpool l’ha costretto a doppio forfait contro Torino e Fiorentina e l’Inter ne ha inevitabilmente risentito. Quel che è peggio, però, è che Simone Inzaghi non è riuscito in nessun modo a sopperire a questa assenza, neanche provando a cambiare modulo o sistema di gioco. Il tecnico piacentino e il suo staff hanno preferito usare la massima prudenza per il ritorno in campo del croato, che non è partito con la sua nazionale impegnata nelle amichevoli con Slovenia e Bulgaria. Domani ad Appiano Gentile ci sarà la ripresa degli allenamenti con un lavoro specifico per lui, per tirarlo a lucido in vista della trasferta di Torino contro la Juventus.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

