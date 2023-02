Brozovic titolare dopo 5 mesi e l’Inter ritrova l’arma del doppio play − CdS

Da Udinese-Inter a Inter-Udinese, passeranno esattamente cinque mesi dall’ultima volta che Brozovic è sceso in campo titolare con la maglia nerazzurra. Si rivede nuovamente la formula del doppio play

LA FORMULA − Marcelo Brozovic torna a rivedere la titolarità. Dal 18 settembre al 18 febbraio, da Udinese-Inter 3-1 della Dacia Arena a Inter-Udinese di San Siro. Simone Inzaghi strappa un sorriso. Il ritorno del regista croato significa rivedere nuovamente insieme la formula del doppio play con Hakan Calhanoglu. Il turco ha avuto in questi mesi l’arduo compito di non far rimpiangere Brozovic. Missione più che riuscita. Adesso nuovamente contro i friulani e a ridosso di una partita di Champions League, ai tempi col Barcellona ora col Porto, Inzaghi potrà contare sul duo in mezzo al campo. In panchina, a questo giro, andrà Mkhitaryan.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona