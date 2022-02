Brozovic squalificato, Inzaghi pensa a un ‘inedito’ per Inter-Sassuolo – CdS

Se l’Inter spera in uno sconto per Bastoni, in modo da riaverlo col Sassuolo (vedi articolo), la squalifica di Brozovic è cosa certa. Per il Corriere dello Sport Inzaghi può sostituire il croato con una novità assoluta, almeno per la sua gestione.

IL CAMBIO IN MEZZO – Per la prima volta in questa Serie A non ci sarà Marcelo Brozovic. Il centrocampista ha raggiunto la sua quinta ammonizione in campionato a Napoli, con inevitabile squalifica automatica. In campionato Simone Inzaghi sarà costretto a trovare una soluzione alternativa, modificando così il centrocampo. L’unica altra gara in cui Brozovic non ha giocato è quella contro l’Empoli in Coppa Italia, il 19 gennaio, anche lì per squalifica (relativa alla scorsa stagione). Al suo posto come centrale di centrocampo toccò a Matias Vecino. Secondo il Corriere dello Sport, però, non sarà così domenica in Inter-Sassuolo. Il favorito per sostituire Brozovic in mezzo è Nicolò Barella, al rientro dopo la squalifica col Liverpool. Vecino, peraltro, resta in dubbio per l’infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Come mezzala ballottaggio fra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal. Dovesse esserci Barella al posto di Brozovic sarebbe un inedito in stagione, non però la prima volta in assoluto per il cagliaritano che, per esempio, l’aveva fatto proprio col Sassuolo a Reggio Emilia nello scorso campionato.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Ad.Anc./Ass

