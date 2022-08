Brozovic si ferma, Inter costretta a farne a meno: ecco la contromossa di Inzaghi – CdS

Brozovic non sarà tra i protagonisti di Inter-Villarreal… con la speranza che possa esserlo a Lecce. L’assenza del centrocampista croato è la nota dolente prima dell’ultima amichevole estiva. Come riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora il caso di parlare di allarme

STOP OPPORTUNO – Niente prove di Inter titolare a Pescara in vista della trasferta di Lecce. Cambiano i piani nerazzurri. Il fastidio muscolare al polpaccio avvertito da Marcelo Brozovic nella mattinata di ieri terrà il centrocampista croato fuori dall’ultima amichevole estiva. Precauzione necessaria. Nulla di grave ma l’affaticamento rimediato non vale la pena di rischiare Brozovic in Inter-Villarreal stasera. Pertanto, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrocampista croato non volerà a Pescara con il resto della squadra (esuberi esclusi, ndr). Al suo posto la novità Kristjan Asllani, che agirà a tutti gli effetti da vice-Brozovic davanti alla difesa. La scelta di Simone Inzaghi ricadrà su Asllani, promosso titolare a completamento dell’undici iniziale. Lo stop di Brozovic non è ritenuto grave a tal punto da creare allarmi, ma dopo l’infortunio della passata stagione, proprio allo stesso muscolo, meglio non rischiare. Il numero 77 croato ci sarà in Lecce-Inter tra una settimana?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti