Brozovic salta Sassuolo-Inter per… il Napoli: una buona notizia dal rientro – CdS

Brozovic non è fra i convocati di Inzaghi per Sassuolo-Inter (vedi articolo). Tuttavia, in vista del Napoli, c’è una buona notizia che riguarda il centrocampista reduce dai Mondiali.

IN CRESCITA – Marcelo Brozovic sarebbe dovuto rientrare oggi, ma l’ha fatto già due giorni fa. I primi allenamenti ad Appiano Gentile non sono serviti per essere convocato per Sassuolo-Inter, ma non è un problema. Il suo obiettivo è il Napoli, per convincere Simone Inzaghi a dargli una maglia da titolare. Magari al posto di Henrikh Mkhitaryan, che in sua assenza ha fatto molto bene (vedi articolo). Brozovic ha ormai superato l’infortunio nella semifinale dei Mondiali con la Croazia, come dimostrato al rientro. Le sue condizioni non sono più preoccupanti, tanto che il Corriere dello Sport annuncia che non sono previsti accertamenti. Per Brozovic si tratta solo di ritrovare la forma ideale e questi sei giorni saranno utili in vista di Inter-Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.