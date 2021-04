Brozovic è squalificato per Inter-Sassuolo, a seguito dell’ammonizione sotto diffida di Bologna (vedi articolo). Si apre la corsa per la sua sostituzione, e stando a Matteo Barzaghi di Sky Sport non è scontato che sia Gagliardini.

CAMBIO IN MEZZO – Per Inter-Sassuolo è possibile che sia Nicolò Barella a giocare davanti alla difesa al posto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista cagliaritano l’aveva già fatto all’andata, nello 0-3 del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Non è però l’unica sorpresa che Antonio Conte sta pensando per mercoledì (ore 18.45), perché c’è da trovare anche l’altro interno. Con Christian Eriksen da una parte è ballottaggio fra Roberto Gagliardini e Matias Vecino, stando a Matteo Barzaghi di Sky Sport. L’italiano è favorito, ma occhio all’uruguayano che sarebbe così alla prima da titolare in stagione, dopo le due presenze da subentrato allo scadere con Torino e Bologna. Non risultano, invece, esserci grosse possibilità per Stefano Sensi.

QUASI FUORI – Oltre al sostituto di Brozovic c’è da definire quello di Alessandro Bastoni, con Matteo Darmian in pole position (vedi articolo). Ivan Perisic e Aleksandar Kolarov, già assenti sabato, difficilmente torneranno in Inter-Sassuolo. Entrambi nell’allenamento di oggi erano a parte, resta solo domani come rifinitura ma al momento sono out. Alexis Sanchez scalpita, più per Lautaro Martinez che per Romelu Lukaku.