Brozovic salta Inter-Empoli, Inzaghi dovrà gestirlo anche in campionato

Inter-Empoli, per la prima volta Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, assente per squalifica. Quello di stasera sarà una sorta di test, ma attenzione però: presto il tecnico potrebbe fare a meno del croato anche in campionato. Il croato la scorsa giornata è entrato in diffida dopo l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta (vedi Giudice Sportivo).

UN TEST – Marcelo Brozovic dopo ben ventotto presenze stagionali, stasera contro l’Empoli resterà a guardare. Inzaghi per la prima volta dovrà fare a meno del centrocampista croato, che ne approfitterà per riposare soprattutto dopo la partita contro l’Atalanta. La sfida di Coppa Italia in programma questa sera sarà una sorta di test per i nerazzurri. Brozovic ad oggi ha giocato tutte le partite, ma in realtà è stato sostituito ben dieci volte. E, quasi sempre, il suo posto davanti la difesa è stato occupato da Nicolò Barella, ma non sarà così stasera, visto che anche l’ex Cagliari riposerà in panchina. Probabile, dunque, toccherà a Roberto Gagliardini prendere in mano le chiavi del centrocampo, supportato da Matìas Vecino e Arturo Vidal.

ALTRO RISCHIO – Inzaghi conosce bene l’importanza di Brozovic, lo ritiene indispensabile per il suo gioco e anche da questa considerazione nasce l’assoluta necessità di rinnovargli il contratto. Attenzione però, Simone Inzaghi dovrà stare attento a gestire Brozovic, perché presto potrebbe fare a meno di lui anche in campionato. Con l’ammonizione di Bergamo, infatti, il croato è finito in diffida. Meglio che non accada già sabato contro il Venezia, perché in quel caso salterebbe il derby casalingo contro il Milan (e subito dopo la sfida contro il Napoli).