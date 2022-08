Brozovic relega Asllani in panchina, OK a Lecce-Inter! 3 ballottaggi − CdS

Brozovic ci sarà dal primo minuto in Lecce-Inter. Il croato ha messo da parte i guai fisici e alla prima di campionato non mancherà. Tre i dubbi per Inzaghi

ULTIME DAI CAMPI − Marcelo Brozovic giocherà da titolare Lecce-Inter. Il regista croato ha recuperato dalle noie muscolari che lo avevano precluso nelle ultime amichevoli precampionato. Panchina dunque per Kristjan Asllani all’occorrenza pronto per sostituirlo. Brozovic ha sostenuto ieri la rifinitura con la squadra senza alcun problema e come ribadito anche dallo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa ci sarà. Tre i ballottaggi da risolvere per il tecnico piacentino: Skriniar-Darmian, Bastoni-Dimarco e Calhanoglu-Mkhitaryan. Favoriti i primi tre.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Ramazzotti