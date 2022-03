Brozovic può essere la notizia positiva di Juventus-Inter. Ottimismo parziale – Sky

Brozovic continua a lavorare per essere in campo da protagonista a Torino. In vista di Juventus-Inter Inzaghi non ha ancora notizie certe sul recupero degli infortunati. Come riportato da Sky Sport, le sensazioni positive riguardano solo il centrocampista croato

UN RECUPERO, FORSE DUE – Manca ancora la certezza ma non di certo l’ottimismo. Domenica sera Marcelo Brozovic dovrebbe tornare al centro del 3-5-2 di Simone Inzaghi per riprendere in mano la manovra dell’Inter a Torino. Il recupero di Brozovic può essere la notizia più positiva in casa nerazzurra in vista di Juventus-Inter (vedi articolo). Come riportato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – l’ottimismo per Brozovic non è tale per Stefan de Vrij, che è ancora un po’ indietro nel recupero post-infortunio. Pertanto la presenza del difensore olandese è ancora un’incognita. Le scelte di Inzaghi per Juventus-Inter saranno condizionate sicuramente dal singolo o doppio rientro dal 1′. Previsti aggiornamenti nelle prossime ore.