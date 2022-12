Brozovic punta Inter-Napoli, ma Sassuolo decisivo: due opzioni in mezzo – CdS

L’amichevole col Sassuolo di domani darà indicazioni in vista di Inter-Napoli, anche se non ci sarà Brozovic appena tornato dai Mondiali (vedi articolo). Inzaghi pensa a due opzioni a centrocampo per il big match del 4 gennaio.

STRADA DA PERCORRERE – Inter-Napoli è ormai vicina, manca una settimana allo scontro diretto nonché presumibile ultima chiamata per rincorrere ancora il primo posto. Simone Inzaghi ieri ha ritrovato Marcelo Brozovic, recupero fondamentale dopo tanto tempo (complice anche l’infortunio di settembre), ma non lo porterà domani a Reggio Emilia per giocare col Sassuolo. Il Corriere dello Sport dice che è difficile pensare al numero 77 in panchina il 4 gennaio, a prescindere dal fastidio avuto con la Croazia. Questo perché ha un fisico che gli permette di recuperare facilmente dai problemi. L’ultima volta che Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno iniziato assieme dal 1′ risale al 10 settembre, contro il Torino, dove proprio il croato decise allo scadere. Inter-Napoli è la partita in cui possono rivedersi tutti e tre titolari. Inzaghi pensa a rimetterli tutti, a patto che per Brozovic non ci siano ulteriori problemi. Nel caso starebbe fuori Henrikh Mkhitaryan, a meno che non giochi di nuovo da trequartista dietro una sola punta: Edin Dzeko o Romelu Lukaku. Domani in Sassuolo-Inter si capirà qualcosa in più, pur non essendoci Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno