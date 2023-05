Brozovic più di Calhanoglu! Le ultime prima di Milan-Inter: la probabile formazione

Brozovic o Calhanoglu? Questo il dubbio che si porterà fino all’ultimo Simone Inzaghi prima di Milan-Inter, o magari entrambi titolari. Secondo Prime Video, però, solo uno dei due scenderà in campo da titolare. Scelto anche l’attacco per il derby di Champions League.

LE SCELTE – A poche ore dal derby Milan-Inter semifinale di Champions League, resta ancora vivo il ballottaggio tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic davanti la difesa. Simone Inzaghi avrà quasi tutti gli uomini a disposizione per questa sfida e proprio per questo motivo ogni scelta, soprattutto dal primo minuto, sarà importante sotto tutti i punti di vista. In questo momento il croato è in vantaggio nelle gerarchie, ma non è da escludere la possibilità di vederli giocare entrambi titolari. Davanti confermata la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Danilo D’Ambrosio dovrebbe recuperare per la panchina, mentre resta in dubbio la convocazione di Robin Gosens.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.