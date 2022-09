Brozovic, pericolo scampato per Udinese-Inter! Ecco cos’è successo – CdS

Ha fatto preoccupare ieri l’allarme scattato per Brozovic, poi per fortuna rientrato nel giro di nemmeno un’ora (vedi articolo). Il Corriere dello Sport spiega cos’è successo alla vigilia di Udinese-Inter.

CE LA FA – Quando attorno alle 11.30 usciranno le formazioni di Udinese-Inter è pressoché scontato che ci sarà Marcelo Brozovic fra i titolari. Ieri, nel primo pomeriggio, sembrava che fosse in dubbio per un piccolo problema accusato alla vigilia, ma è tutto superato. Il Corriere dello Sport spiega come non ci siano allarmi, nonostante nella rifinitura il croato abbia saltato la partitella finale. Sembra essere una semplice gestione, nulla di più. Brozovic, reduce da due gol consecutivi in Serie A, sarà chiamato a un lavoro extra contro il centrocampo fisico dei bianconeri friulani.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti