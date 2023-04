Brozovic-Onana, scintille durante il torello! Il 77 recidivo – TS

Ieri Brozovic e Onana stavano per essere i protagonisti di una scazzottata (vedi articolo). I due sono stati poi separati dai compagni. Il croato, poi, pare essere recidivo nei comportamenti poco consoni alla vigilia di un match importante.

SCINTILLE – Tuttosport parla della quasi rissa tra Andre Onana e Marcelo Brozovic. L’episodio si è verificato ieri durante l’allenamento di vigilia di Inter-Benfica. Il croato ha reagito in maniera poco pacata a un intervento duro ma regolare del portiere camerunense durante il torello. I due sono stati separati dai compagni, ma le scene pubblicate dai media sottolineano il clima di tensione presente in casa Inter alla vigilia di un match spartiacque. Inoltre, non è la prima volta che il croato si atteggia in modo poco professionale. Infatti, il numero 77 era stato ripreso per i suoi atteggiamenti indolenti anche prima del match con il Porto. L’ex Dinamo Zagabria è sempre stato un talento non facile da gestire e anche allergico alla panchina. Il croato, nonostante il contratto in scadenza nel 2026 e rinnovato solo un anno fa, potrebbe lasciare Milano nella sessione estiva di calciomercato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino