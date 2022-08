Brozovic, niente allenamento congiunto: le condizioni per Lecce-Inter

Arrivano aggiornamenti su Brozovic in vista dei prossimi impegni dell’Inter, l’allenamento congiunto col Sant’Angelo Lodigiano e l’esordio in Serie A col Lecce. Il centrocampista croato, riporta Sport Mediaset, salterà la sfida di domani.

PRESERVATO – Marcelo Brozovic domani non sarà presente all’allenamento congiunto (ore 18.30) col Sant’Angelo Lodigiano, formazione neopromossa in Serie D. Sport Mediaset, che nel pomeriggio aveva messo in dubbio la sua presenza (vedi articolo), ora lo dà come certo. Il problema fisico che l’ha tenuto fuori col Villarreal sabato è una piccola contrattura, un leggero infortunio ma che tiene in ansia lo staff medico. Si proverà a riavere Brozovic fra quattro giorni in Lecce-Inter, altrimenti giocherà Kristjan Asllani.