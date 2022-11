Brozovic, minuti in campo in Juventus-Inter? Gestione su tre partite – CdS

Brozovic torna a disposizione dell’Inter un mese e mezzo dopo l’ultima volta, ma non partirà titolare stasera contro la Juventus. Il Corriere dello Sport fa il punto su come Inzaghi gestirà il croato prima dei Mondiali.

IL GRANDE RIENTRO – Stasera Marcelo Brozovic sarà in panchina per Juventus-Inter. Il numero 77 ha smaltito l’infortunio muscolare accusato ormai un mese e mezzo fa con la Croazia durante la sosta, è recuperato ed è partito per Torino. Non sarà ovviamente titolare, come anticipato ieri da Simone Inzaghi (vedi articolo). Possibile che Brozovic faccia minuti nella ripresa, intanto Hakan Calhanoglu partirà davanti alla difesa come avvenuto nell’ultimo mese. Il Corriere dello Sport parla di una gestione da fare prima dei Mondiali, all’insegna del non voler correre nessun rischio. Anche mercoledì col Bologna e domenica prossima con l’Atalanta Brozovic è difficile che possa rivedersi dal 1′, considerato il lungo stop. Ma, rispetto a Romelu Lukaku, il suo fisico è meno possente e quindi ci mette un po’ di meno a recuperare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno